ВСУ ударили по Энергодару артиллерией и FPV-дронами

Боевики ВСУ атаковали Энергодар артиллерией и FPV-дронами ВСУ ударили по Энергодару артиллерией и FPV-дронами

Москва13 окт Вести.Украинские боевики атаковали Энергодар, нанеся удар артиллерией и FPV-дронами. Об этом сообщает глава администрации города Максим Пухов в MAX.

Сегодня, 13 октября, с 15:10 до 15:30 в районе стадиона "Старт" на ул. Приднепровской (около СОК ЗАЭС) ВСУ артиллерийским огнем нанесли четыре удара говорится в сообщении

Под ударом оказалась территория возле здания спортивно-оздоровительного комплекса Запорожской АЭС. Сейчас там идут ремонтные работы. Отмечается, что в результате обстрела пострадали три человека: они получили осколочные ранения, переломы костей и акубаротравму.

Помимо этого, FPV-дроны противника ударили по коттеджам на Приднепровской. Загорелся минимум один дом.

Массовый налет FPV-дронов зафиксировали в районе городского парка, первого и второго микрорайонов.