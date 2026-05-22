Более 25 БПЛА ликвидировали над территорией Брянской области Над Брянской областью уничтожены 26 вражеских БПЛА

Москва22 мая Вести.В небе над Брянской областью ликвидированы 26 БПЛА противника, об этом сообщает пресс-служба правительства региона в официальном Telegram-канале.

Над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС – Брянск", спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожены 26 вражеских БпЛА самолетного типа говорится в сообщении

Разрушений нет. На местах падения обломков работают представители оперативных и экстренных служб.

Ранее стало известно о гибели мирной жительницы региона в результате удара беспилотника по гражданской машине. Еще одна женщина получила ранения.