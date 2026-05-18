Москва18 мая Вести.Новая цифровая экосистема управления в Шереметьево позволяет импортозаместить более десяти иностранных аналогов. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал заместитель генерального директора АО "Международный аэропорт Шереметьево" Дмитрий Ильин.

Он добавил, что новая разработка является уникальным продуктом.

Наша основная разработка – это цифровая экосистема управления аэропортом, которая с собой импортозамещает более десятка иностранных систем. … Сейчас, когда мы сделали, с одной стороны, единый комплексный продукт по управлению всем производственным циклом и сверху сделали геоинформационную систему, которая отображает всю информацию, то можно сказать, что этот продукт уникальный, и таких на рынке нет, и в том числе среди зарубежных аналогов