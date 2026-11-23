Без света в Донецке остается больше 114 тысяч абонентов

Больше 100 тысяч абонентов остаются без света в Донецке Без света в Донецке остается больше 114 тысяч абонентов

Москва23 ноя Вести.В Донецке без света остаются больше 114 тысяч абонентов, сообщил мэр Алексей Кулемзин в MAX.

По его словам, на данный момент обесточена 551 трансформаторная подстанция. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются.

Частично во всех районах Донецка остаются обесточены 551 трансформаторная подстанция. Без электроэнергии остаются 114 648 абонентов говорится в публикации

Ранее Кулемзин проинформировал, что ВСУ вторую ночь подряд наносят целенаправленные удары по энергетической инфраструктуре ДНР.

По его словам, после каждой новой атаки противника энергетикам приходится вновь подключать потребителей, которым еще недавно удалось вернуть электричество.

Несмотря на сложную обстановку и сохраняющуюся угрозу повторных ударов, специалисты продолжают устранять последствия и восстанавливать электроснабжение.