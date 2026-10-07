Буддийский монастырь Устуу-Хурээ в Туве полностью уничтожен при пожаре В Туве пожар полностью уничтожил буддийский монастырь Устуу-Хурээ

Москва7 окт Вести.7 октября в Туве пожар полностью уничтожил буддийский монастырь Устуу-Хурээ. О происшествии сообщает на своей странице в "ВК" Хурээ Тыва Сангха (буддийская община в Республике Тыва).

Днем вспыхнул пожар в священном для каждого тувинца месте - храме Устуу-Хурээ. К великому сожалению, огонь оказался беспощадным: здание храма полностью уничтожено, уцелели лишь стены говорится в сообщении

Причины возгорания в настоящее время неизвестны. На месте работают уполномоченные органы, проводится дознание.

Устуу-Хурээ - это не просто архитектурный памятник или историческая локация. Это сакральное достояние Тувы, одна из колыбель нашего духовного возрождения и символ несгибаемости тувинского народа сообщается в соцсети

Крупный пожар вспыхнул в буддийском монастырском комплексе утром 7 октября. В 1930-е годы святыня уже была разрушена. Тувинцам удалось восстановить храм, и теперь члены общины уверены, что смогут "поднять Устуу-Хурээ из пепла".