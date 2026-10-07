Пожар в буддийском монастырском комплексе "Устуу-Хурээ" потушен на 468 кв. м

Пожар в буддийском монастырском комплексе "Устуу-Хурээ" в Туве потушен Пожар в буддийском монастырском комплексе "Устуу-Хурээ" потушен на 468 кв. м

Москва7 окт Вести.Пожар в буддийском монастырском комплексе "Устуу-Хурээ" в Туве потушен на 468 кв. м. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС России.

Силами 12 человек личного состава и 4 единиц техники … оперативно потушен пожар в здании храмового комплекса на общей площади 468 квадратных метров. В момент происшествия в здании никого не было, пострадавших нет говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Предварительно, очаг возгорания обнаружен в подсобном помещении, где располагались электрощит, электрокотел и оборудование видеонаблюдения. Пожар мог вспыхнуть из-за короткого замыкания электропроводки.