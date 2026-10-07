В сгоревшем в Туве буддийском храме уцелели только стены

В Туве в сгоревшем буддийском храме уцелели только стены В сгоревшем в Туве буддийском храме уцелели только стены

Москва7 окт Вести.В результате крупного пожара в Туве полностью уничтожено здание буддийского комплекса "Устуу-Хурээ", в котором уцелели только стены. Об этом сообщила буддийская община Хурээ Тыва Сангха.

К великому сожалению, огонь оказался беспощадным: здание храма полностью уничтожено, уцелели лишь стены говорится в аккаунте общины в социальной сети "ВКонтакте"

Как сообщалось ранее, пожар на площади 468 кв. м в буддийском монастырском комплексе Устуу-Хурээ в Туве произошел 7 октября. В момент происшествия в здании никого не было, пострадавших нет. Согласно предварительным данным республиканского главка МЧС России, очаг возгорания обнаружен в подсобном помещении, где располагались электрощит, электрокотел и оборудование видеонаблюдения. Пожар мог вспыхнуть из-за короткого замыкания электропроводки.

Глава республики Владислав Ховалыг заверил, что сгоревший храм будет восстановлен.

Устуу-Хурээ - не просто архитектурный объект, а один из центров духовности, истории и культуры… Храм будет обязательно восстановлен - это наш общий долг подчеркнул он в своем канале на платформе MAX

"Устуу-Хурээ" входит в число старейших буддийских комплексов в Сибири. Первый храм, построенный в начала XX века, был полностью разрушен в 1930-х годах. Новый храмовый комплекс был открыт в 2012 году.