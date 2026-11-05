Москва5 нояВести.В Бурятии произошел крупный пожар в производственном здании, распространение огня удалось остановить на площади в 500 квадратных метров. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.
Возгорание на крыше здания в Гусиноозерске началось вечером 5 ноября, в четверг.
На месте работают пожарно-спасательные подразделения, происходит возгорание стропил кровли. Угрозы перехода огня на соседние строения нет… Загорание локализовано на предварительной площади 500 квадратовговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Пожарные расчеты продолжают тушение, привлечены 12 специалистов с применением 6 единиц техники.
Из помещений эвакуировали пять человек. Информации о пострадавших нет.