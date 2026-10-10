Свято-Духовский храм сгорел в Голой Пристани в результате атаки ВСУ Свято-Духовский храм полностью сгорел в Голой Пристани в результате атаки ВСУ

Москва10 окт Вести.Свято-Духовский храм в Голой Пристани Херсонской области полностью сгорел в результате прилета украинского беспилотника. Об этом рассказал помощник управлявшего Садовской епархией, протоиерей Николай Калиниченко в беседе с агентством ТАСС.

Полностью сгорел Свято-Духовский храм … Это центральный храм Голопристанского округа, который пережил наводнение после разрушения Каховской ГЭС, но, к сожалению, не пережил огонь. Сгорела вся утварь, все богослужебные книги … В ближайшее время восстановить храм невозможно приводятся слова собеседника

Отмечается, что в ближайшее время Скадовская епархия подберет подходящее помещение в Голой Пристани для поддержки прихода и проведения богослужений.