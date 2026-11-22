Москва22 ноя Вести.Украинский танк несколькими выстрелами уничтожил верхний храм Свято-Успенской церкви в Константиновке Донецкой Народной Республики. Об этом РИА Новости рассказала работница храма Светлана Землянская, пережившая обстрел.

По словам женщины, танк подъехал к церкви, после чего по зданию и территории рядом с ним были выпущены три снаряда.

Сначала прилетел один снаряд, потом второй снаряд недалеко от здания, а третий, зажигательный, запалил верхний храм. У нас есть верхний и нижний храм, так вот верхний храм весь выгорел. А в новостях (украинских СМИ – прим. ред.) сказали, что это русские дроны его разбомбили сказала Землянская

Сама женщина и еще два человека смогли спастись, укрывшись в нижнем храме.

Кроме того, Землянская рассказала об ударе ВСУ по церкви Иова Почаевского в центре Константиновки. По ее словам, обстрел произошел во время богослужения, в результате чего были раненые.