ВСУ продолжают бить по Свято-Успенскому монастырю в ДНР ВСУ продолжают атаковать монастырь в Донецкой Народной Республике

Москва17 сен Вести.Украинские боевики продолжают целенаправленно атаковать дронами Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь, расположенный в селе Никольское в ДНР. Об этом РИА Новости сообщила монахиня и насельница обители Зосима.

Ранее Донецкая епархия информировала, что в ночь на 8 сентября монастырь вновь подвергся серии атак со стороны вооружённых формирований Украины с использованием беспилотников.

Через день утром была атака ВСУ по собору: сверху целенаправленно прилетел беспилотник и ударил. Слава Богу, что повредил лишь немного строительные тросы рассказала монахиня

Она также поблагодарила рабочих, которые продолжают восстанавливать обитель, несмотря на опасность новых ударов.

Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь находится в селе Никольское Волновахского муниципального округа ДНР. Монастырский комплекс объединяет Свято-Васильевский мужской и Свято-Николаевский женский монастыри.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки ВСУ 17 раз атаковали территорию Донецкой Народной Республики, выпустив различные боеприпасы.