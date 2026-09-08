Москва8 сен Вести.Украинские боевики целенаправленно атаковали Богоявленский храм в Энергодаре дроном с оптическим наведением. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов.

Противник нанес удар ночью 8 сентября.

Богоявленский храм был атакован дроном с оптическим наведением. Сам характер применения такого беспилотника свидетельствует о том, что объект был выбран и поражен целенаправленно, а не стал случайной жертвой написал Пухов в своем канале в мессенджере МАХ

Отмечается, что указанный храм — крупнейший в Энергодаре. Долгое время он стоял недостроенным. Его восстановление осуществлялось при поддержке «Росатома», а в настоящее время там продолжаются работы по росписи.

Мы вкладываем в это место силы, труд и средства, возвращая храму его прежний облик и духовное значение. Именно поэтому произошедшее выглядит особенно цинично. Пока мы восстанавливаем, созидаем и возвращаем людям их святыню, киевский режим пытается разрушить результат этого труда, а затем очернить само благое дело добавил Пухов

Глава города также подчеркнул, что храм — это не военный объект, а атака на него — это удар по праву мирных граждан сохранять и восстанавливать святыни.

Восстановление храма будет продолжаться.