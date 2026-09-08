В Московском патриархате осудили удар по Богоявленскому храму в Энергодаре

В РПЦ назвали атаку на храм в Энергодаре преследованием православия В Московском патриархате осудили удар по Богоявленскому храму в Энергодаре

Москва8 сен Вести.Московский патриархат считает недопустимой атаку на Богоявленский храм в городе Энергодаре Запорожской области. Об этом ТАСС заявил зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Ранее глава Энергодара Максим Пухов сообщил, что ВСУ атаковали Богоявленский храм при помощи дрона с оптическим наведением. То есть украинские боевики действовали осознанно.

Целенаправленные атаки храмов и монастырей являются недопустимыми и выражают намерения тех политических сил на Украине, которые поставили задачу преследования верующих и уничтожения канонического русского православия заявил Кипшидзе

Храм, который достроили при поддержке Росатома, после ночной атаки продолжат восстанавливать и расписывать.