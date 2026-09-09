Стешин связал атаки на монастырь в Донбассе с пророчествами старца Зосимы

Военкор Стешин заявил о сбывающихся предсказаниях старца Зосимы Стешин связал атаки на монастырь в Донбассе с пророчествами старца Зосимы

Москва9 сен Вести.Предсказания православного старца Зосимы, основавшего Свято-Успенскую Николо-Васильевскую обитель в Донбассе, продолжают сбываться. Об этом заявил военкор KP.RU Дмитрий Стешин.

Он посетил монастырь после атаки украинских беспилотников и сообщил о повреждениях стен обители.

Старец оставил нам предсказания, еще из самого конца XX века, и они сбываются неумолимо, одно за другим. По старцу Зосиме, то, что я увидел сегодня утром, было "огненной колесницей", которая "докатится и до России". А Волновахский район ДНР уже четыре года как Россия сказал Стешин

Военкор привел также другое высказывание Зосимы об Украине, в котором старец предупреждал о "сатанинской ненависти ко всему русскому, ко всему светлому и святому".

При этом, по словам Стешина, несмотря на атаки, обитатели монастыря продолжают оставаться в обители. Он подчеркнул, что сбывается еще одно предсказание старца – об окончании "времени бесов".

Ранее архиепископ Зеленоградский Савва заявил, что киевский режим питает ненависть к православному христианству. Он также указал на схожесть действий киевского режима с двумя историческими периодами, когда христианская православная церковь подвергалась гонениям.