Храм во имя пророка Божия Илии уничтожен в Брянской области при атаке ВСУ

В брянском селе Подывотье при атаке ВСУ сгорел храм во имя пророка Божия Илии Храм во имя пророка Божия Илии уничтожен в Брянской области при атаке ВСУ

Москва11 ноя Вести.В селе Подывотье Севского района Брянской области в результате атаки беспилотника уничтожен храм во имя пророка Божия Илии, сообщает Брянская епархия на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

В результате ночной атаки ВСУ сгорел деревянный храм во имя святого пророка Божия Илии в селе Подывотье Севского района. Огнем также уничтожено кирпичное здание крещальни говорится в публикации

Это произошло ночью 30 октября, уточнили в епархии.

Как рассказал настоятель Ильинского храма священник Александр Беликов, сначала произошло возгорание кровли, а затем – всего храма.

По его словам, кирпичное здание крестильной с просфорной, построенное в 2019 году, также выгорело полностью.

Священник добавил, что в селе Подывотье люди больше не живут – оно сожжено, а население выехало к родственникам.

Храм во имя святого пророка Божия Илии в селе Подывотье известен с 1643 года. В 1943 году, при освобождении села от немецко-фашистских захватчиков, он сгорел. На этом месте впоследствии было построено здание сельсовета. Приход Ильинского храма был вновь открыт в 1989-м. Здание сельсовета передали православной общине, со временем оно было оборудовано под храм.