Москва24 сен Вести.В реестре объектов культурного наследия, пострадавших от преступных действий ВСУ в приграничных районах Курской области, появилась новая запись. Об этом в MAX рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.

В "Белую книгу" объектов культурного наследия Курской области внесена еще одна запись, 83-я. Это Георгиевская церковь в Рыльском районе, которую недавно до основания уничтожили ВСУ написал губернатор

Деревянный храм 1844 года постройки находился в селе Козино в километре от государственной границы. Первое упоминание относится к 1648 году, потом храм не раз умирал и воскресал на этой земле. Изначально он находился в селе Крупец. В 1837 году по наказу князя Барятинского был построен новый каменный храм. Старую деревянную церковь разобрали и перевезли в Козино, отремонтировали и освятили во имя Георгия Победоносца.

В 1936 году церковь была приспособлена под зернохранилище, но богослужения в алтаре продолжались. С 1944-м храм был действующим, пережил многое, но выстоял, пока не был уничтожен в 2026 году.

Уничтожение наших святынь и объектов культурного и исторического наследия - попытка стереть память, корни, нашу идентичность заявил Хинштейн

Глава региона подчеркнул, что все разрушенное будет восстановлено во имя будущего героической Курской земли.