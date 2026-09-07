В Тамбовской области из-за атаки БПЛА поврежден купол церкви Купол церкви загорелся после атаки дрона в Тамбовской области

Москва7 сен Вести.В Никифоровском муниципальном округе Тамбовской области ночью в результате атаки БПЛА на высоте 40 метров загорелся купол церкви. Об этом на оперативном совещании правительства региона сообщил губернатор Евгений Первышов.

Площадь возгорания купола составила 25 квадратных метров. В 02 часа 35 минут пожар в церкви ликвидирован говорится в сообщении

Церковь Николая Чудотворца была построена в 1903 году в селе Машково-Сурена Никифоровского округа. С 2011 по 2022 годы в храме проводилась реставрация.

Еще один беспилотник повредил крышу столовой одного из предприятий в Моршанском муниципальном округе. Площадь повреждения крыши составила один квадратный метр. На место привлечены все соответствующие службы. Пострадавших нет.