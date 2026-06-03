При падении БПЛА в Мичуринске повреждены жилой дом, библиотека, школа искусств

В Мичуринске отразили ночную атаку БПЛА При падении БПЛА в Мичуринске повреждены жилой дом, библиотека, школа искусств

Москва3 июн Вести.Город Мичуринск в Тамбовской области был атакован беспилотными летательными аппаратами в ночь на 3 июня, сообщил губернатор региона Евгений Первышов. В результате повреждения получили жилой дом и объекты инфраструктуры.

В результате падения беспилотников ВСУ пострадали многоквартирный дом, библиотека и школа искусств, в которых выбиты стёкла, а также хозяйственные постройки промышленного предприятия написал чиновник в личном канале МАХ

По данным губернатора, в результате происшествия никто не пострадал.

В настоящее время на месте происшествия работают представители оперативных служб. Первышов подчеркнул, что ситуация находится под контролем.