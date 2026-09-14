Федорищев и Михельсон провели встречу с главами предприятий Самарской области

Будущее самарских заводов Федорищев и Михельсон обсудили с их руководителями Федорищев и Михельсон провели встречу с главами предприятий Самарской области

Москва14 сен Вести.Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и председатель правления ПАО "НОВАТЭК" Леонид Михельсон провели рабочую встречу с руководителями ключевых промышленных предприятий Самарской области, сообщил глава региона в мессенджере MAX.

Во встрече приняли участие руководители предприятия "Электрощит Самара", завода "КВОиТ", завода электромонтажных изделий, "ТЯЖМАШа", "НПП КуйбышевТелеком-Метрология", "Самарский резервуарный завод", "Акрон Холдинг" и "ОДК-Кузнецов".

Благодарен Леониду Викторовичу за постоянное внимание к Самарской области – его родному региону. Сегодня получился очень предметный и конструктивный разговор написал Федорищев

Он рассказал, что обсуждалось, в частности, обеспечение региональных предприятий, с которыми сотрудничает "НОВАТЭК", заказами.

Самое пристальное и серьезное внимание было уделено вопросам развития промышленности, импортозамещения, обеспечения технологического суверенитета Самарской области, подчеркнул губернатор.

Во встрече также приняли участие депутат Госдумы Леонид Симановский и Герой России Денис Портнягин.

Кроме того, на площадке "ОДК-Кузнецов" была проведена встреча с трудовым коллективом.