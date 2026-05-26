Бывший главврач Котласской больницы в Архангельской области ушел на СВО Экс-главврач больницы в Архангельской области Ильясов ушел на СВО

Москва26 мая Вести.Бывший главврач Котласской ЦГБ в Архангельской области Хизри Ильясов ушел в зону проведения спецоперации, где стал начальником добровольческого медицинского отряда. Об этом сообщается на его странице во "ВКонтакте".

Там Ильясов занимается организацией и оказанием медицинской помощи военнослужащим.

Защита Родины обязанность каждого мужчины и находясь на должности главного врача Котласской ЦГБ активно помогал совместно с коллективом парням на СВО. В 2024 году мой родной брат, офицер Российской армии получил тяжелое ранение отметил медицинский работник

Хизри Ильясов привел работу в больнице к логической черте, завершил проекты и ушел на СВО.