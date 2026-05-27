Бывший заместитель Сергея Шойгу перешел на работу в Сбербанк Экс-заместитель секретаря Совбеза Олег Храмов стал советником главы Сбербанка

Москва27 мая Вести.В руководстве крупнейшего российского банка произошло знаковое кадровое назначение. Как сообщает РБК со ссылкой на источники на финансовом рынке, генерал-полковник ФСБ Олег Храмов занял пост советника Германа Грефа в "Сбере".

Новый советник имеет внушительный опыт службы в силовых структурах: отмечается, что до Совбеза Храмов более 40 лет проработал в органах государственной безопасности. До декабря 2025 года он занимал высокую должность в аппарате Совета безопасности, где был заместителем Сергея Шойгу.

Шойгу возглавил Совбез в мае 2024 года после ухода с поста министра обороны.