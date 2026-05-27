Москва27 маяВести.В руководстве крупнейшего российского банка произошло знаковое кадровое назначение. Как сообщает РБК со ссылкой на источники на финансовом рынке, генерал-полковник ФСБ Олег Храмов занял пост советника Германа Грефа в "Сбере".
Новый советник имеет внушительный опыт службы в силовых структурах: отмечается, что до Совбеза Храмов более 40 лет проработал в органах государственной безопасности. До декабря 2025 года он занимал высокую должность в аппарате Совета безопасности, где был заместителем Сергея Шойгу.
Шойгу возглавил Совбез в мае 2024 года после ухода с поста министра обороны.