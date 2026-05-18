Армия Израиля задержала 10 активистов за пересечение границы с Сирией

ЦАХАЛ задержал 10 израильских активистов, перешедших границу с Сирией Армия Израиля задержала 10 активистов за пересечение границы с Сирией

Москва18 мая Вести.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) задержала десять израильских активистов, которые перешли через границу с Сирией. Об этом сообщили в армейской пресс-службе.

Задержанные, как отмечается, были переданы полиции.

Солдаты ЦАХАЛ, действовавшие на месте происшествия, вернули их [активистов] на израильскую территорию и задержали их говорится в сообщении

В пресс-службе подчеркнули, что израильская армия решительно осуждает этот инцидент, являющийся уголовным преступлением.

В марте израильские силы нанесли удары по южным районам Сирии. Отмечалось, что удары были нанесены в ответ на атаки на гражданское население – друзов.