Москва22 июн Вести.В Подмосковье беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали Центр космической связи "Дубна". Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу головной структуры – ГП "Космическая связь".

В организации уточнили, что была массовая атака дронов. Несмотря на это, телевизионное вещание и связь не прерывались.

Персонал центра в результате атаки ВСУ не пострадал.

Была массовая атака беспилотников… Персонал ЦКС не пострадал говорится в публикации

В настоящее время специалисты ликвидируют последствия ударов.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации заявило, что за последние сутки системы противовоздушной обороны нейтрализовали 734 беспилотных летательных аппарата украинского производства самолетного типа и 12 управляемых авиабомб.

Сергей Собянин, мэр Москвы, отметил, что только при попытке приблизиться к столице было сбито 84 дрона. Он подчеркнул, что в результате этих атак не было разрушений и пострадавших.

В ответ на эти атаки Росавиация временно приостановила прием и отправку рейсов в аэропортах «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский». Ведомство объяснило, что эти меры были предприняты для обеспечения безопасности полетов. В 13:06 по московскому времени ограничения в столичных воздушных гаванях были сняты.