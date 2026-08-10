Часть Паромной улицы в Москве перекрыта из-за подозрительного автомобиля В Москве из-за подозрительного автомобиля оцеплена часть Паромной улицы

Москва10 авг Вести.В столичном районе Братеево была перекрыта часть Паромной улицы. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, причиной этого стал подозрительный автомобиль. В настоящее время проводится его проверка.

Работают специалисты правоохранительных органов, в том числе саперы. … Частично перекрыта проезжая часть на Паромной улице написано в сообщении

Место проведения работ оцеплено. Местных жителей предупреждают о необходимости держаться подальше от территории, где ведется работа специалистов.