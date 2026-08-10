Москва10 авгВести.В столичном районе Братеево была перекрыта часть Паромной улицы. Об этом сообщает ТАСС.
По информации источника, причиной этого стал подозрительный автомобиль. В настоящее время проводится его проверка.
Работают специалисты правоохранительных органов, в том числе саперы. … Частично перекрыта проезжая часть на Паромной улиценаписано в сообщении
Место проведения работ оцеплено. Местных жителей предупреждают о необходимости держаться подальше от территории, где ведется работа специалистов.