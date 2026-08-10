В московском Братеево разминировали устройство, найденное под автомобилем Саперы разминировали подозрительное устройство, обнаруженное на юге Москвы

Москва10 авг Вести.На юге Москвы в районе Братеево прошла успешная операция по разминированию подозрительного предмета, обнаруженного под припаркованным автомобилем. Об этом сообщает канал Baza.

По информации источника, все было сделано при помощи робота-сапера. После обследования предмета был произведен его направленный подрыв.

В результате обезвреживания устройства на месте происшествия разрушений не зафиксировано. Специалисты продолжают работу.

Ранее сообщалось, что из-за подозрительного автомобиля была частично перекрыта Паромная улица в Москве.