Москва9 сен Вести.Силы Черноморского флота России уничтожили шесть безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины в Черном море. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.

По данным ведомства, цели ликвидированы в северо-западной части Черного моря.

Силами Черноморского флота… уничтожены шесть безэкипажных катеров военно-морских сил Украины говорится в сводке

Ранее в Минобороны заявили, что ВС РФ нанесли удары по электроподстанции и резервуарам с горюче-смазочными материалами в порту Николаев, а также по судну в порту Одесса.