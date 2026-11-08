Четыре квартиры одновременно загорелись в деревянном жилом доме в Крыму Пожарные ликвидировали открытое горение в двухэтажном доме в крымской Алупке

Москва8 ноя Вести.Пожарные расчеты работают на месте возгорания в двухэтажном частном доме в Алупке в Республике Крым. Распространение огня удалось остановить на площади в 100 квадратных метров. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

ЧП произошло днем 8 ноября, в воскресенье, на улице Ялтинская.

Установлено, что происходит возгорание одновременно четырех квартир в двухэтажном частном домовладении на площади 100 кв. м. Огонь стремительно распространился по деревянной обрешетке крыши... В 14.00 объявлена ликвидация открытого горения. говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

К тушению привлечены 23 специалиста с применением 7 единиц техники.

Причины пожара предстоит выяснить экспертам. Информации о пострадавших нет.