Канада исключила Чубайса из санкционного списка после его обращения

Чубайсу разрешили въезд в Канаду и ведение бизнеса с канадцами Канада исключила Чубайса из санкционного списка после его обращения

Москва29 авг Вести.Оттава сняла санкции с бывшего главы "Роснано" Анатолия Чубайса. Решение об его исключении из санкционного списка опубликовано в официальном вестнике правительства Canada Gazette.

Как следует из публикации, глава МИД Канады Анита Ананд получила от Чубайса заявление об исключении из списка, которое содержало весомые аргументы для пересмотра ограничений. Какие именно приводились доводы, не уточняется.

Поправка исключает Анатолия Борисовича Чубайса из Приложения 1 к Регламенту по России, поскольку имеются веские основания для отмены этого включения говорится в публикации

После снятия санкций Чубайс вновь может въезжать в Канаду, а канадским гражданам и компаниям разрешено вести с ним деловые отношения.

Чубайс попал под канадские ограничения в июне 2025 года. В феврале 2026 года он обратился в Федеральный суд Канады с требованием обязать МИД страны исключить его из санкционного списка. В обосновании своей позиции он, в частности, ссылался на свою "историческую оппозицию" и "изгнание" из России в 2022 году.