Дело против Гульнары Каримовой закрыли в Швейцарии, названы причины этого Дело против Гульнары Каримовой закрыли в Швейцарии

Москва28 апр Вести.В Швейцарии закрыли производство по делу против Гульнары Каримовой, старшей дочери покойного первого президента Узбекистана, которую подозревают в коррупции и отмывании денег. Эту информацию распространил портал Швейцарского радио и телевидения (SRF).

Производство было прекращено Федеральным уголовным судом. По словам судьи, решение связано с тем, что Каримова не имеет право покинуть Узбекистан до истечения срока давности дела.

Ранее защита Каримовой делала заявление о том, что власти Узбекистана не позволяют фигурантке покинуть республику для участия в судебном процессе в Швейцарии.

Вместе с тем на портале сказано, что прекращение производство не означает, что подсудимая избежит ответственности. Авторы материала напомнили, что Гульнара Каримова пребывает под стражей в своей стране уже около 12 лет; сейчас она находится в колонии, которую сможет покинуть не ранее 2028 года. Портал пишет, что срок заключения Каримовой больше любого срока, к которому ее могли бы приговорить в Швейцарии.

Гульнара Каримова в Узбекистане в 2020-м получила 13 лет лишения свободы по делу о создании преступного сообщества, вымогательстве и хищениях. Срок наказания исчисляется с августа 2015 года. В Швейцарии ее дело связано с частным банком Lombard Odier: финансовую организацию обвинили в отмывании денег с целью сокрытия доходов организации "Офис", которую, как полагает следствие, создала Каримова.