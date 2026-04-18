Москва18 апр Вести.Одна из главных проблем ведения войны Израилем – отсутствие достигнутых целей. Об этом ИС "Вести" заявил депутат Кнессета от оппозиционной партии "Еш Атид" в Израиле Владимир Беляк.

Он также сделал акцент на том, что переговоры по американо-израильской операции проходят в Исламской Республике Пакистан, с которой у Израиля нет никаких дипломатических соглашений.

Одна из, может быть, самых главная проблема той войны, которую государство Израиль ведет последние два с половиной года, после 7 октября, — это то, что все арены на самом деле все еще открыты. Окончательно не решена проблема с ХАМАСом в секторе Газа, окончательно не решена проблема с "Хезболлой" в Ливане. И те цели, которые наше правительство ставило перед собой в ходе двух операций в Иране, они все еще не достигнуты, потому как окончательно не уничтожен проект баллистических ракет и обогащенный уран все еще находится на территории Исламской Республики. Я вижу, скажем так, есть проблемы знаковые, да, сам факт, что переговоры с Исламской Республикой идут на территории Пакистана - страны, у которой с Израилем нет никаких дипломатических отношений, да, для нас это проблема сказал он

Депутат добавил, что в ходе последних войн с участием Израиля, влияние США на его политику заметно возросло, однако это не всегда отвечает интересам Израиля.

Я не скрою, всегда понятно, что на протяжении многих лет десятилетий у американской администрации есть, было и будет, видимо, влияние на политику израильского правительства. Но не помню ситуации, при которой у американской администрации было бы такое влияние на политику израильского правительства, как мы видели это ситуации в секторе Газа, мы видели это с возвратом израильских самолетов, которые во время предыдущей операции в Иране в день прекращения огня летели в сторону Тегерана и были возвращены, и мы видим это сегодня в рамках переговорного процесса. И не всегда, невозможно это скрывать, не всегда те результаты или промежуточные результаты переговоров, они отвечают, на мой взгляд, по крайней мере, интересам Израиля и в сфере безопасности, и в сфере экономики, и в сфере международной политики. заявил Беляк

Ранее сообщалось, что Израиль и Ливан прекращают огонь на 10 дней по инициативе президента США Дональда Трампа. Официально перемирие вступает в силу 16 апреля 2026 года в 17:00 по восточному времени (ET) и продлится 10 дней.