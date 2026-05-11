Москва11 мая Вести.Жители Новосибирской области по праву гордятся своими дедами, которые в годы Великой Отечественной войны не только воевали на полях сражений, но и ковали победу в тылу. Об этом рассказал ИС "Вести" председатель комитета Госдумы РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов.

Во время войны Новосибирская область приняла на своей земле промышленные предприятия. Уже в первые месяцы ВОВ в регион прибыли 32 завода, четыре оборонных института, а также проектные институты, строительные и монтажные тресты.

День Победы — это день памяти и воинов, и тыловиков, а Новосибирская область достаточно большой вклад внесла в победу. Поднимали страну, ну и не секрет, что в Сибирь достаточно много было эвакуировано промышленных предприятий, по сегодняшний день, которые выпускают необходимую продукцию тоже для фронта. Мы - дети военных отцов и дедов, мы обязаны эту память хранить и подрастающему поколению передавать рассказал Харитонов

Кроме того, сообщалось, что Новосибирск в годы Великой Отечественной войны стал центром спасения ценнейших экспонатов со всего СССР от рук немецкого захватчика.