Москва5 апр Вести.Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов комментируя ИС "Вести" свое участие в конференции "XXVI Гоголевские чтения. Гоголь и педагогика" подчеркнул значимость творчества писателя в формировании русской классической литературы.

Он отметил, что Николай Васильевич Гоголь в своих произведениях ярко изображал многочисленные особенности русского менталитета.

Гоголь подчеркивал очень многие характерные черты нашего народа. Я уж не буду говорить о том, что у нас в русском языке те, кто помнит и знает русскую литературу, такие имена, как Плюшкин, Хлестаков, Держиморда - это уже имена нарицательные. Мы всегда будем это помнить рассказал Миронов

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский в своем Telegram-канале написал, что Николай Гоголь проклял бы нынешние украинские власти за "закон о забвении"