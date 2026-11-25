В Москве девушка арендовала каршеринг по маминому аккаунту и сбила пешехода

Девушка без прав на каршеринге перевернулась и сбила пешехода на юге Москвы В Москве девушка арендовала каршеринг по маминому аккаунту и сбила пешехода

Москва25 ноя Вести.Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим случилось на юге Москвы, сообщает столичная прокуратура.

Авария произошла на 6-й Радиальной улице, где водитель без прав сбила человека.

Девушка, управляя арендованным … автомобилем, не имея права управления транспортными средствами, не справилась с управлением, выехала на тротуар и сбила пешехода говорится в сообщении прокуратуры Москвы в MAX

Пострадавший мужчина выжил и был доставлен в больницу.

Уточняется, что девушка арендовала автомобиль, воспользовавшись аккаунтом своей матери. Судя по фото с места ДТП, машина перевернулась.