Москва25 нояВести.Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим случилось на юге Москвы, сообщает столичная прокуратура.
Авария произошла на 6-й Радиальной улице, где водитель без прав сбила человека.
Девушка, управляя арендованным … автомобилем, не имея права управления транспортными средствами, не справилась с управлением, выехала на тротуар и сбила пешеходаговорится в сообщении прокуратуры Москвы в MAX
Пострадавший мужчина выжил и был доставлен в больницу.
Уточняется, что девушка арендовала автомобиль, воспользовавшись аккаунтом своей матери. Судя по фото с места ДТП, машина перевернулась.