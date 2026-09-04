Девушка утонула в бассейне общественной сауны в центре Москве

Девушка погибла во время купания в бассейне московской сауны Девушка утонула в бассейне общественной сауны в центре Москве

Москва4 сен Вести.В центре Москвы в бассейне общественной сауны утонула 25-летняя девушка, сообщает Telegram-канал 112.

Трагедия произошла в пятницу, 4 сентября в Басманном районе столицы.

Находясь в бане, (она – ред.) решила поплавать — нырнула, но после перестала показываться на поверхности сказано в публикации

По предварительным данным, пострадавшая несколько минут пролежала на дне бассейна.

Сотрудники сауны пытались оказать ей помощь самостоятельно, а потом вызвали врача, но было поздно - медики констатировали ее смерть.