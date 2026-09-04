Москва4 сенВести.В центре Москвы в бассейне общественной сауны утонула 25-летняя девушка, сообщает Telegram-канал 112.
Трагедия произошла в пятницу, 4 сентября в Басманном районе столицы.
Находясь в бане, (она – ред.) решила поплавать — нырнула, но после перестала показываться на поверхностисказано в публикации
По предварительным данным, пострадавшая несколько минут пролежала на дне бассейна.
Сотрудники сауны пытались оказать ей помощь самостоятельно, а потом вызвали врача, но было поздно - медики констатировали ее смерть.