Москва20 мая Вести.Девятилетняя девочка из Артемовска смогла заклинить башню танка ВСУ во время нахождения украинских боевиков в городе. Об этом ТАСС рассказал отец ребенка.

По его словам, украинские военные регулярно размещали танки рядом с домом семьи, и со временем местные жители начали общаться с военнослужащими. Девочке разрешили забраться внутрь одной из боевых машин.

Они выехали на задание на неработающей башне, и их подбили рассказал мужчина

Сама девочка рассказала агентству, что не помнит технических деталей произошедшего, однако башню танка действительно удалось вывести из строя.

Отец ребенка утверждает, что экипаж не стал сообщать командованию о том, что допустил ребенка к технике, а танк позже отправили на задание с неисправной башней.