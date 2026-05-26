Дети из Артемовска украли порох у ВСУ и сорвали атаку на российские позиции Отец двоих детей-партизан объяснил, как они сорвали атаку ВСУ на позиции России

Москва26 мая Вести.В Артемовске двое детей-партизан украли у артиллеристов Вооруженных сил Украины (ВСУ) порох, тем самым сорвав атаку на российские позиции, заявил отец детей в беседе с ТАСС.

Порох был спрятан в диких зарослях на окраине Артемовска, где рядом стояла минометная батарея ВСУ, пояснил отец.

И вот малые зашли туда, когда никого не было. Они [ВСУ] просто бросали минометы, бросали вот эти снаряды, которые еще не выпустили, и этот порох тоже лежал рядом, они [дети] его просто украли. Дети украли этот порох. И когда им [ВСУ] надо было отработать, у них не получилось приводит ТАСС слова отца детей

Украденный детьми порох семья позднее использовала для того, чтобы разжечь огонь.

Между тем девочка девяти лет из Артемовска смогла заклинить башню танка ВСУ в том время, когда украинские боевики находились в городе. Отец девочки рассказал, что танки часто стояли рядом с домом семьи, и со временем местные жители начали общаться с боевиками ВСУ.

Девочке разрешили залезть внутрь боевой машины, и, хотя она не помнила, что именно сделала, ей удалось вывести башню танка из строя. Позднее боевики ВСУ выехали на задание на неисправном танке, и их подбили.