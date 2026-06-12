Москва12 июнВести.Два мирных жителя погибли из-за ударов артиллерии ВСУ по поселку Суземка.
Один из погибших – директор Брянского биосферного заповедника "Брянский лес" Александр Никитенков, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
Профессионал, преданный своему делу человек…Невосполнимая утратанаписал Ковальчук в своем Telegram-канале
Он также сообщил, что при ударе ВСУ были ранены два мирных жителя. Они госпитализированы.
Врио губернатора Брянской области выразил соболезнования родным погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и заверил, что семьям будет оказана необходимая поддержка и материальная помощь.