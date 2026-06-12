Директор заповедника погиб при ударе артиллерии ВСУ в Брянской области При ударе артиллерии ВСУ погиб директор заповедника "Брянский лес" Никитенков

Москва12 июн Вести.Два мирных жителя погибли из-за ударов артиллерии ВСУ по поселку Суземка.

Один из погибших – директор Брянского биосферного заповедника "Брянский лес" Александр Никитенков, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Профессионал, преданный своему делу человек…Невосполнимая утрата написал Ковальчук в своем Telegram-канале

Он также сообщил, что при ударе ВСУ были ранены два мирных жителя. Они госпитализированы.

Врио губернатора Брянской области выразил соболезнования родным погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и заверил, что семьям будет оказана необходимая поддержка и материальная помощь.