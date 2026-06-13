Москва13 июнВести.Прощание с директором заповедника "Брянский лес" Александром Никитенковым, погибшим при ударе ВСУ по поселку Суземка, состоится сегодня, 13 июня, передает РИА Новости.
Ранее врио губернатора региона Егор Ковальчук сообщил о том, что два мирных жителя погибли 11 июня из-за ударов артиллерии ВСУ по поселку Суземка.
Одним из погибших был директор Брянского биосферного заповедника "Брянский лес" Александр Никитенков.
Прощание с Александром Николаевичем состоится в субботу, 13 июнясообщили в заповеднике
На его странице в Telegram-канале опубликовано фото Александра Никитенкова с признанием, что он был для сотрудников уважаемым, любимым и дорогим человеком.