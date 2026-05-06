Москва6 маяВести.В России будет наименьшая в мире стоимость электроэнергии для нужд искусственного интеллекта, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Он подчеркнул, что Россия – мировой лидер по природным ресурсам, включая тем, которые нужны для создания вычислительных мощностей.
Благодаря технологии преобразования газа в электроэнергию у России будет самая низкая в мире стоимость электроэнергии для вычислительных мощностей искусственного интеллектанаписал Дмитриев в соцсети X
Ранее Дмитриев предупредил, что мир движется к крупнейшему энергетическому кризису в истории. Он также отметил, что лишь "некоторые умные люди" начали замечать его сейчас.