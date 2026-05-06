Дмитриев: в РФ будет наименьшая стоимость электроэнергии для ИИ

Дмитриев заявил, что в РФ будет самая дешевая электроэнергия для нужд ИИ Дмитриев: в РФ будет наименьшая стоимость электроэнергии для ИИ

Москва6 мая Вести.В России будет наименьшая в мире стоимость электроэнергии для нужд искусственного интеллекта, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Он подчеркнул, что Россия – мировой лидер по природным ресурсам, включая тем, которые нужны для создания вычислительных мощностей.

Благодаря технологии преобразования газа в электроэнергию у России будет самая низкая в мире стоимость электроэнергии для вычислительных мощностей искусственного интеллекта написал Дмитриев в соцсети X

Ранее Дмитриев предупредил, что мир движется к крупнейшему энергетическому кризису в истории. Он также отметил, что лишь "некоторые умные люди" начали замечать его сейчас.