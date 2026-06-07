Дмитриев указал на стоимость энергии для дата-центров в России Дмитриев: РФ обладает самой дешевой энергией в мире для дата-центров

Москва7 июн Вести.РФ – это источник наиболее дешевой энергии в мире, в том числе для дата-центров. Об этом заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в интервью "НЬЮМ ТАСС" в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Этот фактор может быть интересен многим странам в связи со стремительным развитием искусственного интеллекта, отметил Дмитриев. Он также напомнил о важности лидерства РФ в этой сфере.

Россия – это источник самой дешевой энергии в мире, в том числе для дата-центров. И кроме Китая это может быть интересно вообще всем странам. Потому что все страны заинтересованы в развитии искусственного интеллекта. У всех стран есть важные ограничения по энергетике объяснил Дмитриев

Ранее генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в интервью ИС "Вести" отметил, что новые вызовы стимулируют страны создавать суверенные источники энергии.