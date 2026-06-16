До 26 выросло число украинских БПЛА, сбитых за день в Воронежской области

До 26 выросло число БПЛА, сбитых за день в Воронежской области До 26 выросло число украинских БПЛА, сбитых за день в Воронежской области

Москва16 июн Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Воронежем и тремя районами области сбили 6 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Противник совершил атаку утром 16 июня.

Над одним городским округом и тремя районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены еще шесть беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет написал Гусев в своем канале в мессенджере МАХ

Ранее в этот день российские военнослужащие сбили 20 вражеских дронов. В результате адной из атак противника поврежден инфраструктурный объект.

В Воронежской области сохраняется режим опасности атаки БПЛА.