Москва6 октВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще 4 украинских беспилотных летательных аппарата в небе над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
Еще четыре украинских беспилотника уничтожены ... Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксированонаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Всего с начала суток 6 октября в регионе сбиты 38 дронов.
На всей территории Тульской области сохраняется опасность атаки БПЛА.