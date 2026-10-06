До 38 выросло число вражеских беспилотников, сбитых за день в Тульской области

До 38 выросло число БПЛА, сбитых за день в Тульской области До 38 выросло число вражеских беспилотников, сбитых за день в Тульской области

Москва6 окт Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще 4 украинских беспилотных летательных аппарата в небе над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Еще четыре украинских беспилотника уничтожены ... Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Всего с начала суток 6 октября в регионе сбиты 38 дронов.

На всей территории Тульской области сохраняется опасность атаки БПЛА.