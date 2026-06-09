Доллар на Украине впервые в истории стал стоить дороже 45 гривен Курс доллара на Украине впервые в истории превысил 45 гривен

Москва9 июн Вести.Курс доллара в украинских банках впервые превысил отметку в 45 гривен, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные кредитных организаций, которые приводит ТАСС.

Раньше всех курс выше психологической отметки установил Первый украинский международный банк, предложив продажу доллара по 45,20 гривны. Следом аналогичный уровень зафиксировал Monobank – 45,04 гривны за доллар. Близко к отметке подошел Приватбанк, установив курс на уровне 44,99 гривны. В Ощадбанке доллар продавался по 44,85 гривны.

По данным агентства УНИАН, вслед за банками курс выше 45 гривен за доллар начали устанавливать и обменные пункты.

Официальный курс, установленный Национальным банком Украины на 9 июня, составил 44,51 гривны за доллар, что также стало исторически рекордным значением.

Гривна продолжает ослабевать на протяжении последних месяцев. Для поддержки национальной валюты Национальный банк Украины с начала года продал на внешнем рынке 14,473 млрд долларов. Однако эти меры лишь частично сдержали падение курса. Так, если на 1 января 2026 года официальный курс составлял 42,35 гривны за доллар, то к июню он достиг нового исторического максимума.