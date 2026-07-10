Москва10 июлВести.На Украине появится новая банкнота в 2000 гривен, сообщает Национальный банк Украины (НБУ) в своем Telegram-канале. Это купюра с самым крупным номиналом в истории страны.
Экономические условия в 2026 году…сформировали обоснованную потребность во введении в обращение банкноты номиналом 2000 гривенприводится в публикации цитата главы НБУ Андрея Пышного
На лицевой стороне новой банкноты изображен портрет украинского поэта Василия Стуса, а на обратной – изображение здания филологического факультета Донецкого национального университета (ныне — Донецкий государственный университет (ДонГУ) в ДНР), где он учился.
В оборот банкнота поступит с 4 сентября 2026 года. Ранее самой крупной была купюра в 1000 гривен, которую ввели в оборот в 2019 году.
Стоимость украинской валюты неуклонно падает. В начале июня доллар на Украине впервые в истории стал стоить дороже 45 гривен.