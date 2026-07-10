НБУ: в оборот войдет банкнота 2000 гривен с изображением университета в Донецке

На Украине появится купюра в 2000 гривен с Донецким университетом на обороте НБУ: в оборот войдет банкнота 2000 гривен с изображением университета в Донецке

Москва10 июл Вести.На Украине появится новая банкнота в 2000 гривен, сообщает Национальный банк Украины (НБУ) в своем Telegram-канале. Это купюра с самым крупным номиналом в истории страны.

Экономические условия в 2026 году…сформировали обоснованную потребность во введении в обращение банкноты номиналом 2000 гривен приводится в публикации цитата главы НБУ Андрея Пышного

На лицевой стороне новой банкноты изображен портрет украинского поэта Василия Стуса, а на обратной – изображение здания филологического факультета Донецкого национального университета (ныне — Донецкий государственный университет (ДонГУ) в ДНР), где он учился.

В оборот банкнота поступит с 4 сентября 2026 года. Ранее самой крупной была купюра в 1000 гривен, которую ввели в оборот в 2019 году.

Стоимость украинской валюты неуклонно падает. В начале июня доллар на Украине впервые в истории стал стоить дороже 45 гривен.