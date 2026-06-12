Москва12 июн Вести.Планы Болгарского народного банка выпустить памятную монету в 2 евро, посвященную национальной письменности, неожиданно спровоцировали дипломатический конфликт внутри Евросоюза. Как сообщает Болгарское национальное телевидение, Греция официально выразила протест против проекта дизайна из-за упоминания "болгарского алфавита".

Афины указали, что надпись "болгарский алфавит" может создать прецедент и стать поводом для аналогичных претензий со стороны других стран, которые также используют кириллицу и являются кандидатами на вступление в ЕС.

Свою позицию высказала президент республики Илияна Йотова.

Болгарский национальный банк должен защищать этот проект, я желаю им мужества и твердости в его защите. У нас есть для этого все основания — как научные, так и с точки зрения национального и европейского законодательства... Кириллица — это болгарский алфавит. На трех международных форумах по кириллице, организованных мной, каждый участник, иностранный учёный с мировым именем, использовал определение "болгарский алфавит" для кириллицы, созданной в конце IX и начале X веков в Преславской скриптории отметила она

В Болгарском народном банке подтвердили, что дизайн монеты находится на стадии утверждения, и от дальнейших комментариев воздержались, сославшись на незавершенность процедуры.