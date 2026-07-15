Москва15 июлВести.Нацбанк Украины изменит оформление новой банкноты номиналом 2000 гривен, так как адаптация использованного шрифта связана с дизайнером из России. Об этом сообщил глава Нацбанка Украины Андрей Пышный.
По его словам, юридических нарушений при использовании шрифта нет, но изменения все же внесут из-за ассоциаций с Россией.
В профессиональном сообществе возникла дискуссия относительно каллиграфии номинала - ее стилистику связывают с адаптацией шрифта, сделанной когда-то русским дизайнеромнаписал Пышный в соцсетях
Ранее стало известно, что на новую украинскую банкноту поместили бандеровский лозунг.