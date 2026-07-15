На Украине изменят банкноту 2000 гривен из-за ассоциации шрифта с Россией Нацбанк Украины изменит банкноту 2000 гривен из-за ассоциации с Россией

Москва15 июл Вести.Нацбанк Украины изменит оформление новой банкноты номиналом 2000 гривен, так как адаптация использованного шрифта связана с дизайнером из России. Об этом сообщил глава Нацбанка Украины Андрей Пышный.

По его словам, юридических нарушений при использовании шрифта нет, но изменения все же внесут из-за ассоциаций с Россией.

В профессиональном сообществе возникла дискуссия относительно каллиграфии номинала - ее стилистику связывают с адаптацией шрифта, сделанной когда-то русским дизайнером написал Пышный в соцсетях

Ранее стало известно, что на новую украинскую банкноту поместили бандеровский лозунг.