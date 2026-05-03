Москва3 мая Вести.Резкое ослабление гривны до отметки 80 за доллар способно в сжатые сроки принудить Киев к прекращению боевых действий, поскольку именно финансовая составляющая является определяющей для всех сфер жизни на Украине. Такое мнение высказал в своем YouTube- канале украинский политолог Андрей Золотарев.

Предпосылка одна - это деньги, которых у Украины нет. И то, что дают - большая часть останется у европейцев заявил эксперт

По оценке эксперта, поступающие в украинский бюджет средства не способны закрыть его дефицит. В подобной ситуации власти могут пойти на запуск "печатного станка", а это, в свою очередь, спровоцирует стремительный рост инфляции в стране.

Золотарев также обратил внимание на то, что обесценивание национальной валюты ударит по денежному довольствию военнослужащих. По его словам, оклад в 100 тысяч или даже 250 тысяч гривен имеет принципиально разную ценность при нынешнем курсе в 43 гривны за доллар и при гипотетических 80 гривнах.

"Это совершенно другие деньги. Понятно, как это отразится на мотивации военных, настроениях в тылу. Поэтому предпосылки [завершения конфликта] пока я вижу финансово-экономические", - подчеркнул политолог.

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