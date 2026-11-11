Москва11 нояВести.Аэропорты Домодедово и Жуковский начали принимать и выпускать самолеты в ограниченном режиме по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Аэропорты Домодедово и Жуковский (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней. Возможны корректировки в расписании рейсовговорится в канале ведомства на платформе MAX
Ранее Росавиация в целях безопасности полностью приостанавливала полеты в аэропорту Жуковский на фоне объявленной в Московской области беспилотной опасности.