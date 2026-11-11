Домодедово и Жуковский начали ограниченно принимать и выпускать самолеты Росавиация: аэропорты Домодедово и Жуковский начали работу в ограниченном режиме

Москва11 ноя Вести.Аэропорты Домодедово и Жуковский начали принимать и выпускать самолеты в ограниченном режиме по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Аэропорты Домодедово и Жуковский (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней. Возможны корректировки в расписании рейсов говорится в канале ведомства на платформе MAX

Ранее Росавиация в целях безопасности полностью приостанавливала полеты в аэропорту Жуковский на фоне объявленной в Московской области беспилотной опасности.