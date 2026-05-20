Москва20 мая Вести.Драматический театр города Тынды присоединится к маршруту "Театрального поезда" и проедет до Читы, показывая свои постановки. Об этом информационной службе "Вести" сообщила министр культуры и национальной политики Амурской области Надежда Доргунова.

Всероссийский проект "Театральный поезд" – это масштабная культурно-просветительская инициатива, приуроченная к 150-летию Союза театральных деятелей России.

Театр города Тынды по маршруту "Театрального поезда" поедет до города Читы. Для забайкальских зрителей они представят свои спектакли на бамовскую тему, а затем вернутся. Наши постановки занимают лидирующие места в Российской Федерации, мы очень ярко о себе заявляем. Мы не могли остаться в стороне. ["Театральный поезд"] – важный проект, который пропагандирует театральное искусство заявила Доргунова

Ранее сообщалось, что "Театральный поезд" объединит более 5 тысяч артистов, которые покажут свои лучшие постановки в различных регионах страны. Поезда с артистами проедут по двум маршрутам: из Владивостока в Москву и из Севастополя в Москву.