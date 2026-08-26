Москва26 авгВести.В Курской области произошел удар украинского беспилотника на гражданский автомобиль, в результате чего пострадала мирная жительница. Об этом сообщает губернатор региона Александр Хинштейн.
Инцидент зафиксирован в Рыльском районе.
Сегодня в Рыльскую ЦРБ обратилась 55-летняя женщина. Ее автомобиль на автодороге атаковал вражеский дроннаписано в канале главы области
У находившейся в машине женщины сотрясение головного мозга, травма плеча и кисти. Медиками ей была оказана необходимая помощь.
Она будет проходить лечение амбулаторно после отказа от госпитализации.