Жительница Курской области пострадала при атаке дрона на ее автомобиль

Дрон атаковал гражданский автомобиль в Курской области, пострадала женщина Жительница Курской области пострадала при атаке дрона на ее автомобиль

Москва26 авг Вести.В Курской области произошел удар украинского беспилотника на гражданский автомобиль, в результате чего пострадала мирная жительница. Об этом сообщает губернатор региона Александр Хинштейн.

Инцидент зафиксирован в Рыльском районе.

Сегодня в Рыльскую ЦРБ обратилась 55-летняя женщина. Ее автомобиль на автодороге атаковал вражеский дрон написано в канале главы области

У находившейся в машине женщины сотрясение головного мозга, травма плеча и кисти. Медиками ей была оказана необходимая помощь.

Она будет проходить лечение амбулаторно после отказа от госпитализации.